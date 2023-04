https://it.sputniknews.com/20230403/summit-dei-leader-di-brics-nel-2024-si-terra-a-kazan-17124465.html

Summit dei leader di BRICS nel 2024 si terrà a Kazan

Summit dei leader di BRICS nel 2024 si terrà a Kazan

Il presidente russo Vladimir Putin ha designato Kazan come sede dell'incontro dei capi di stato dei BRICS nel 2024 e Yury Ushakov, assistente del presidente

"In relazione all'imminente presidenza della Federazione Russa nell'associazione BRICS nel 2024, decido: 1. Designare la città di Kazan come sede dell'incontro dei capi di stato BRICS nel 2024. 2. Formare un comitato organizzatore per preparare e garantire la presidenza della Federazione Russa nell'associazione BRICS nel 2024... 4. Nominare Yu.V. Ushakov, assistente del Presidente della Federazione Russa, come presidente del comitato organizzatore", si legge nel documento.Il presidente è stato incaricato di approvare la composizione del comitato organizzatore e il piano degli eventi principali entro un mese.

