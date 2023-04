https://it.sputniknews.com/20230403/polonia-consegna-diversi-caccia-mig-29-allucraina-17122741.html

Polonia consegna diversi caccia MiG-29 all'Ucraina

La Polonia ha consegnato diversi aerei da combattimento MiG-29 all'Ucraina, ha dichiarato Marcin Przydacz, capo dell'Ufficio per le politiche internazionali...

"Diversi MiG sono già stati inviati, per quanto ne so", ha detto Przydach, rispondendo alla domanda se la Polonia abbia inviato i suoi MiG-29 in Ucraina.

