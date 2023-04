https://it.sputniknews.com/20230403/mosca-promette-una-risposta-alladesione-della-finlandia-alla-nato-17124254.html

Mosca promette una risposta all'adesione della Finlandia alla NATO

La Russia rafforzerà il suo potenziale militare sul fianco occidentale e nord-occidentale in risposta all'ingresso della Finlandia nella NATO, ha dichiarato a... 03.04.2023, Sputnik Italia

"Una parte delle misure è già stata annunciata. Rafforzeremo il nostro potenziale militare nella direzione occidentale e nord-occidentale. Nel caso in cui le forze e le risorse di altri membri della NATO siano dispiegate in Finlandia, adotteremo ulteriori misure per garantire in modo affidabile la sicurezza militare della Russia", ha affermato il diplomatico all'agenzia.Lunedì, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha annunciato che la Finlandia entrerà a far parte dell'alleanza il 4 aprile, la bandiera del paese sarà issata presso il quartier generale della NATO a Bruxelles.

