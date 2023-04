https://it.sputniknews.com/20230403/iniziano-manovre-congiunte-forze-armate-russia-e-tagikistan-vicino-al-confine-con-afghanistan-17123808.html

Iniziano manovre congiunte forze armate Russia e Tagikistan vicino al confine con Afghanistan

I contingenti militari di Russia e Tagikistan hanno iniziato esercitazioni congiunte presso il campo di addestramento tagico Harb-Maidon, a 20 km dal confine... 03.04.2023, Sputnik Italia

"Durante le fasi delle azioni pratiche, i contingenti militari di Russia e Tagikistan elaboreranno la preparazione e la conduzione di un'operazione congiunta per eliminare le formazioni armate illegali in terreni montuosi che hanno invaso il territorio dello stato sindacale, nonché comando e controllo di unità di forze congiunte nel blocco e nella distruzione di formazioni armate illegali", si legge nel comunicato.Il servizio stampa ha osservato che la base del contingente militare russo è costituita da unità della 201a base militare con un numero totale di oltre 300 persone: unità di montagna, fucilieri motorizzati, di carri armati, di artiglieria, di difesa contro le radiazioni, chimiche e biologiche e gruppi mobili di guerra elettronica del Distretto Militare Centrale.La 201a base militare di stanza in Tagikistan è la più grande struttura militare russa al di fuori dei suoi confini. Si trova in due città: Dushanbe e Bokhtar. È costituito da unità fucilieri motorizzati, di carri armati, di artiglieria, di difesa aerea, di ricognizione, di difesa contro le radiazioni, chimiche e biologiche e gruppi mobili di guerra elettronica.

