https://it.sputniknews.com/20230403/cremlino-commenta-la-reazione-negativa-degli-stati-uniti-ai-tagli-della-produzione-di-petrolio-17122908.html

Cremlino commenta la reazione negativa degli Stati Uniti ai tagli della produzione di petrolio

Cremlino commenta la reazione negativa degli Stati Uniti ai tagli della produzione di petrolio

Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ritiene che nell'interesse dell'energia mondiale sia necessario sostenere i prezzi del... 03.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-03T11:49+0200

2023-04-03T11:49+0200

2023-04-03T11:49+0200

russia

petrolio

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/396/35/3963513_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_98b2d461ec39b1337bc339e3fa658c00.jpg

"Siamo guidati dalle decisioni che vengono prese dai paesi produttori di petrolio... In questo caso, la posizione dell'OPEC e dell'OPEC + è importante, e in questo caso è nell'interesse dell'energia mondiale mantenere i prezzi mondiali del petrolio al giusto livello... Questo è ciò su cui dobbiamo concentrarci, e lo stato soddisfatto o insoddisfatto di altri paesi è affar loro", ha detto Peskov ai giornalisti.Come precedentemente affermato dal ministero dell'Energia dell'Arabia Saudita, il Regno, come misura preventiva per mantenere la stabilità del mercato petrolifero, ridurrà la sua produzione di 500.000 barili al giorno. Il Kazakistan ha deciso di ridurre la produzione di 78mila barili al giorno. L'agenzia statale degli Emirati Arabi Uniti WAM, citando altri dipartimenti competenti, scrive che gli Emirati Arabi Uniti ridurranno la produzione di 144.000 barili al giorno, Iraq - di 211.000, Kuwait - di 128.000, Oman - di 40.000, Algeria - di 48.000.Domenica scorsa, la Russia ha deciso di estendere un taglio volontario alla produzione di petrolio di 500.000 barili al giorno fino alla fine del 2023, ha dichiarato il vice primo ministro russo Alexander Novak. In precedenza, tagli volontari alla produzione erano stati annunciati dalla Russia solo per marzo, ma poi prorogati fino alla fine di giugno.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, petrolio, politica, economia