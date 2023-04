https://it.sputniknews.com/20230402/qin-gang-cina-risolvera-il-caso-di-un-giapponese-arrestato-per-spionaggio-secondo-la-legge-17121349.html

Qin Gang: Cina risolverà il caso di un giapponese arrestato per spionaggio secondo la legge

02.04.2023

2023-04-02T12:59+0200

In precedenza, l'agenzia di stampa Kyodo aveva riferito che il ministro giapponese ha chiesto il rapido rilascio di un cittadino giapponese che è un impiegato di alto rango della società farmaceutica Astellas ed è stato arrestato alla fine del mese scorso perché sospettato di attività di intelligence."Per quanto riguarda il caso di un cittadino giapponese impegnato nello spionaggio in Cina, Qin Gang ha sottolineato che la parte cinese condurrà esso in conformità con la legge", ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota.Sabato, il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi si è recato in visita in Cina. Questa è la prima volta che un ministro degli Esteri giapponese si reca in questo Paese dal dicembre 2019.

