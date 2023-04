https://it.sputniknews.com/20230402/problemi-interni-e-persecuzione-trump-lamerica-di-fatto-un-paese-del-terzo-mondo---media-usa-17121999.html

Problemi interni e persecuzione Trump, l'America di fatto un paese del terzo mondo - media USA

Fox News ha affermato che gli attuali problemi interni negli Stati Uniti, come il gran numero di tossicodipendenti, senzatetto e criminali nelle strade delle... 02.04.2023, Sputnik Italia

Il media sottolineano che i turisti possono vedere la decadenza, rendendosi conto di essere in un paese del terzo mondo, all'arrivo all'aeroporto John F. Kennedy di New York, così come in altre grandi città.Inoltre, l'emittente critica il fatto che sia necessario essere sempre vigili in città a causa della criminalità, oltre che del traffico di droga, che sta prendendo il sopravvento per le strade del Paese.E con tutti questi problemi, le autorità sono più preoccupate di inseguire l'ex presidente Donald Trump, cercando di togliere dalla scena il suo avversario politico, come fanno nei paesi del terzo mondo.Secondo i media, in paesi autoritari come gli Stati Uniti, un ex leader può essere arrestato per essere rimosso dal potere per sempre, nascondendosi e distogliendo allo stesso tempo l'attenzione dai fallimenti dell'amministrazione Biden.

