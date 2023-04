Mozambico non vede navi dell'UNO con grano poiché i prodotti del grano diventano più costosi

https://it.sputniknews.com/20230402/mozambico-non-vede-navi-delluno-con-grano-poiche-i-prodotti-del-grano-diventano-piu-costosi-17120790.html

"Non vediamo le navi che si spostano da un posto all'altro. Ma vediamo che il pane costa di più. Vediamo che il costo degli altri nostri prodotti è molto alto, che derivano dal grano e quindi il costo della vita è più alto e ci morde lo stomaco", ha detto l'inviato del Mozambico.L'inviato ha anche affermato che una volta risolto il conflitto ucraino ci sarà molto grano.Il Mozambico ha appena concluso la sua presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per marzo 2023.Nel luglio 2022, Ucraina e Russia hanno firmato un accordo mediato dalla Turchia e dalle Nazioni Unite per sbloccare le spedizioni di grano, cibo e fertilizzanti nel Mar Nero nonostante le ostilità. Mosca ha ripetutamente affermato che la maggior parte delle navi che trasportano grano ucraino non raggiungono i paesi più poveri del mondo e finiscono in Europa.Alla fine di marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito l'invito a rispettare tutte le disposizioni dell'accordo sul grando in modo che i prodotti fossero inviati non a "paesi europei ben nutriti", ma in Africa, che attualmente riceve solo il 3% di tutto il grano esportato dall'Ucraina.

