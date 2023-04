https://it.sputniknews.com/20230402/ministro-difesa-ceco-il-dispiegamento-di-armi-nucleari-nella-repubblica-ceca-non-e-previsto-17122349.html

Ministro difesa ceco: il dispiegamento di armi nucleari nella Repubblica Ceca non è previsto

Non è previsto il dispiegamento di armi nucleari nella Repubblica Ceca, ha detto a Ceska televize Jana Cernochova, ministro della Difesa ceco, commentando la... 02.04.2023, Sputnik Italia

repubblica ceca

In precedenza, Putin ha affermato che Mosca e Minsk hanno concordato che, senza violare gli obblighi internazionali, dispiegheranno armi nucleari tattiche in Bielorussia. Putin ha spiegato che la Russia non sta trasferendo le sue armi nucleari alla Bielorussia, ma sta facendo quello che gli Stati Uniti hanno fatto per un decennio.Ha osservato che la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia sarà completata il 1° luglio.Secondo quanto riportato dal canale televisivo, il ministro ha osservato che "le conseguenze dell'uso di armi nucleari tattiche in Ucraina per la Repubblica Ceca significherebbero zero rischi". "Se ciò accadesse, i cittadini della Repubblica Ceca non sarebbero in pericolo", ha sottolineato.

