Ministero Finanze russo: gli obblighi di bilancio saranno adempiuti comunque

"Solo il giorno prima, sono stati ricevuti nel tesoro altri 2,5 trilioni di rubli. Sì, vediamo che c'è una leggera diminuzione delle entrate di petrolio e gas, perché i parametri dei prezzi per le risorse energetiche sono in qualche modo diversi da quelli inclusi nel budget Ma sono sicuro che adempiremo a tutti gli obblighi e non ci sono dubbi", ha il ministro detto in un'intervista a Pavel Zarubin, il cui video è stato pubblicato sul canale Telegram del giornalista.Secondo le stime preliminari del Ministero delle finanze, il bilancio della Federazione Russa nel gennaio-febbraio è stato eseguito con un deficit di 2.581 trilioni di rubli e il volume delle spese del bilancio federale nel gennaio-febbraio 2023 ammontava a 5.744 trilioni di rubli, superando del 52% le cifre dello stesso periodo dello scorso anno.Il volume delle entrate ricevute nel periodo gennaio-febbraio è stato di 3.163 trilioni di rubli, il 25% in meno rispetto al volume delle entrate ricevute nel periodo gennaio-febbraio 2022. Allo stesso tempo, i ricavi da petrolio e gas ammontano a 947 miliardi di rubli, il 46% in meno rispetto allo scorso anno. Come notato dal ministero, ciò è dovuto principalmente a un calo delle quotazioni del petrolio degli Urali ea una diminuzione delle esportazioni di gas naturale.Secondo la legge sul bilancio federale per il 2023 e il periodo previsto 2024-2025, le entrate di bilancio della Russia nel 2023 sono previste a livello di 26,13 trilioni di rubli (17,4% del PIL), spese - 29,056 trilioni di rubli (19,4% del PIL).

