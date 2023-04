https://it.sputniknews.com/20230402/i-sistemi-di-difesa-russi-hanno-ingaggiato-f-35-usa-ai-confini-della-russia-17121762.html

I sistemi di difesa russi hanno ingaggiato F-35 USA ai confini della Russia

I sistemi di difesa aerea russi S-300 hanno ingannato i piloti di caccia statunitensi F-35 inviati a pattugliare lo spazio aereo vicino al confine russo. 02.04.2023, Sputnik Italia

Secondo il portale AirForceTimes, l'aereo americano non è sempre in grado di identificare gli oggetti intorno a sé, poiché i sistemi di difesa aerea dispongono di mezzi digitali per evitare il rilevamento.Da parte sua, il colonnello Brad Bashore ha sottolineato che i piloti dell'F-35 non hanno registrato alcuna azione meno professionale da parte dell'esercito russo e bielorusso durante le pattuglie.In precedenza, è stato riferito che gli Stati Uniti avevano perso parte delle loro capacità di ricognizione nel Mar Nero dopo lo schianto di uno dei loro droni nella regione. Allo stesso tempo, il Pentagono si è impegnato a continuare a volare dove necessario per raccogliere informazioni.

