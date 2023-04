https://it.sputniknews.com/20230402/esercito-ucraino-colpisce-melitopol-con-razzi-himars-e-olkha-17121061.html

Esercito ucraino colpisce Melitopol con razzi HIMARS e Olkha

Esercito ucraino colpisce Melitopol con razzi HIMARS e Olkha

L'esercito ucraino ha bombardato Melitopol domenica, è stato colpito il deposito di locomotive, ha riferito l'amministrazione comunale. 02.04.2023, Sputnik Italia

"A seguito del bombardamento di Melitopol da parte di militanti ucraini, sono stati registrati danni al deposito di locomotive", ha affermato l'amministrazione in una nota.L'amministrazione ha specificato che la città è stata bombardata con i lanciarazzi HIMARS e Olkha con uso di munizioni a grappolo."I razzi sono stati lanciati contro la nostra città, mirando alle infrastrutture civili. Purtroppo, sei persone sono rimaste ferite, una delle vittime è in condizioni critiche. A tutti i feriti viene fornita assistenza medica", ha scritto il capo dell'amministrazione della città Galina Danilchenko nel suo canale Telegram. I servizi di Melitopol stanno lavorando per ripristinare la fornitura di elettricità e gas, ha aggiunto.

