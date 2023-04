https://it.sputniknews.com/20230402/corrispondenti-di-giornali-francesi-espulsi-dal-burkina-faso-17121623.html

Corrispondenti di giornali francesi espulsi dal Burkina Faso

Le autorità del Burkina Faso hanno espulso dal paese i corrispondenti del quotidiano francese Libération e della filiale africana di Monde, hanno affermato i... 02.04.2023, Sputnik Italia

"La corrispondente di Monde Afrique Sophie Douce è stata espulsa dal Burkina Faso sabato 1° aprile, insieme alla corrispondente di Libération Agnès Faivre. La giornalista ha appreso dal Dipartimento per la sicurezza dello Stato del Burkina Faso che le era stato ordinato di lasciare il Paese entro 24 ore", riporta il quotidiano Monde.Si fa notare che sabato mattina i dipendenti del Dipartimento per la sicurezza dello Stato sono venuti a casa sua in abiti civili e hanno detto che il suo accreditamento e la tessera stampa erano stati annullati. Tuttavia, non è stata informata delle ragioni di tale decisione.Il quotidiano Libération ha definito irragionevole la decisione di espellere il suo corrispondente."Dopo il divieto di RFI e France 24, questa decisione arbitraria e ingiustificata, che Libération condanna fermamente, è stato l'ennesimo tentativo della giunta al potere di mettere a tacere i media indipendenti, sia stranieri che locali", afferma la pubblicazione.Secondo quanto riferito, entrambi i corrispondenti sono già arrivati ​​a Parigi.Libération fa notare che la decisione di espellere la sua giornalista ha fatto seguito alla pubblicazione di un'inchiesta su un video di bambini e adolescenti uccisi nelle baracche.Le autorità del Burkina Faso hanno annunciato in precedenza la denuncia dell'accordo di assistenza militare con la Francia, concluso più di 60 anni fa. Il ministero degli Esteri del Burkina Faso ha anche notificato alla parte francese che la denuncia del trattato sarebbe entrata in vigore un mese dopo aver ricevuto la notifica scritta.Alla fine di gennaio, è stato riferito che i militari francesi avrebbero lasciato il territorio del Burkina Faso entro un mese su richiesta ufficiale delle autorità del Paese.

