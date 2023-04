https://it.sputniknews.com/20230402/botta-e-risposta-sui-social-tra-medvedev-e-borrell-17122136.html

Botta e risposta sui social tra Medvedev e Borrell

Botta e risposta sui social tra Medvedev e Borrell

Secondo il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, il capo della diplomazia Ue è un esperto di pesci d'aprile. 02.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-02T16:31+0200

2023-04-02T16:31+0200

2023-04-02T16:31+0200

russia

unione europea

dmitry medvedev

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/03/88/038828_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_d06009c321ecc7b1d90e43b41076064e.jpg

Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev, in risposta al commento irrisorio del capo della diplomazia di Bruxelles Josep Borrell in relazione alla presidenza russa del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a partire dal 1° aprile, definendolo un pesce d'aprile, ha osservato che Borrell è un noto specialista in questo argomento. Borrell ha ripreso un commento dei media e giornalisti ucraini secondo cui l'inizio della presidenza russa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite "è adatto per il primo di aprile".

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, unione europea, dmitry medvedev, josep borrell