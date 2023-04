https://it.sputniknews.com/20230401/pistorius-sfide-per-leuropa-se-nuovo-presidente-usa-non-pensa-a-ue-e-nato-17119576.html

Pistorius, sfide per l'Europa se nuovo presidente Usa non pensa a UE e NATO

Pistorius, sfide per l'Europa se nuovo presidente Usa non pensa a UE e NATO

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che l'Europa dovrà affrontare serie sfide se il prossimo presidente degli Stati Uniti smetterà di... 01.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-01T16:17+0200

2023-04-01T16:17+0200

2023-04-01T16:17+0200

germania

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/9733200_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_fe7c85bbe9cbcdad6f9afd5be87a843b.jpg

"Se si verifica lo scenario peggiore e arriva alla Casa Bianca un presidente americano che prende le distanze dall'Europa e dalla NATO, allora dovremo affrontare sfide che ora sono difficili da immaginare", ha detto Boris Pistorius al quotidiano Welt am Sonntag.Allo stesso tempo, secondo questi, il prossimo presidente degli Stati Uniti dovrà prestare maggiore attenzione anche alla regione indo-pacifica. Ciò significa che è necessario "rafforzare la responsabilità europea per la sicurezza e la difesa in Europa", ritiene il ministro.Le elezioni presidenziali statunitensi si svolgeranno all'inizio di novembre 2024. In precedenza, il repubblicano Donald Trump, che aveva già annunciato la sua intenzione di lottare per la presidenza nel 2024, era stato critico nei confronti della NATO.

https://it.sputniknews.com/20230401/il-mandato-di-stoltenberg-a-capo-della-nato-potrebbe-essere-esteso-17119022.html

germania

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

germania, usa