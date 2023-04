https://it.sputniknews.com/20230401/pentagono-preoccupato-per-possibile-allenaza-cina-russia-17119672.html

Pentagono preoccupato per possibile allenaza Cina-Russia

Un'alleanza militare tra Mosca e Pechino creerebbe rischi per gli Stati Uniti, ha affermato il generale Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff. 01.04.2023, Sputnik Italia

"Vogliamo avere un approccio geostrategico che non porti Russia e Cina l'una nelle braccia dell'altra per formare una vera alleanza militare. Ci sono alcune indicazioni che questa conversazione è in corso. Ma questo è molto diverso dalle vere alleanze e dai modelli militari", ha detto Mark Milley durante un evento virtuale organizzato dal portale Defence One.Secondo il generale USA, Pechino e Mosca non stanno ancora formando un'alleanza militare, ma questa sarebbe una sfida per gli USA.Il generale ha sottolineato che Washington non vuole una guerra tra superpotenze e quindi aderisce alla filosofia: "Pace con la forza".In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva detto di non sopravvalutare l'importanza del riavvicinamento tra Russia e Cina.

