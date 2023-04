https://it.sputniknews.com/20230401/ministero-esteri-britannico-un-pesce-daprile-il-nuovo-concetto-di-politica-estera-russo-17119791.html

Ministero Esteri britannico: un "pesce d'aprile" il nuovo concetto di politica estera russo

Il ministero degli Esteri britannico sul suo account Twitter ha definito il concetto di politica estera dellla Russia approvato dal presidente Vladimir Putin... 01.04.2023, Sputnik Italia

"Domani è il primo aprile", ha scritto il decastero in un post.L'ultima volta che la Russia ha aggiornato il concetto di politica estera è stato nel 2016. Alla fine di gennaio 2022, Putin ha affermato che il ministero degli Esteri aveva sviluppato una bozza di un nuovo concetto che tenesse conto dei cambiamenti nella politica internazionale, ma dopo aver discusso il documento in una riunione del Consiglio di sicurezza, il presidente ha incaricato di finalizzarlo. Il concetto aggiornato è stato approvato il 31 marzo.Il ministero degli Esteri ha osservato che partirà dal fatto che gran parte del concetto aggiornato determinerà la linea di politica estera "nei prossimi 4-6 anni", tanto che, secondo il direttore del dipartimento di pianificazione della politica estera del Ministero degli Esteri Affari Alexey Drobinin, "i nostri partner stranieri, amici, oppositori potranno capire dove stiamo andando a "pedalare" nel prossimo futuro, senza dire, come alcuni ritengono, che la politica russa è imprevedibile".

