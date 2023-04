Ministero Difesa russo: aumenta la produzione di armi di precisione per l'esercito

"Questa settimana ho verificato l'adempimento dell'ordine di difesa dello stato da parte delle imprese del complesso militare-industriale per la produzione di munizioni. A causa dell'espansione delle capacità produttive e dell'aumento della produttività del lavoro, il numero di prodotti che producono per sostenere le truppe sono aumentate molte volte.Stiamo parlando sia di tipi di armi convenzionali che di alta precisione.Tutto ciò consente di svolgere i compiti fissati dal Comandante in capo supremo secondo il piano per lo svolgimento di uno speciale operazione militare", ha detto Shoigu.