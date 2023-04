https://it.sputniknews.com/20230401/il-mandato-di-stoltenberg-a-capo-della-nato-potrebbe-essere-esteso-17119022.html

Il mandato di Stoltenberg a capo della NATO potrebbe essere esteso

Il mandato di Jens Stoltenberg come Segretario generale della NATO potrebbe essere esteso, poiché i membri chiave dell'alleanza valutano positivamente il suo... 01.04.2023

Stoltenberg avrebbe dovuto dimettersi il 1 ottobre 2022, ma nel marzo dello stesso anno i leader dei paesi dell'alleanza hanno deciso di prorogare il suo mandato fino al 30 settembre 2023. A dicembre, lo stesso Segretario generale ha dichiarato di non avere intenzione di estendere il mandato e di essere concentrato sul lavoro fino alla fine di settembre 2023. Successivamente, Politico, citando diplomatici dell'UE e della NATO, ha riferito che, secondo loro, Stoltenberg "vuole restare"."Non posso dirlo con certezza, dal momento che non c'è ancora una decisione finale. Sto solo dicendo che tra le persone che prendono le decisioni nell'alleanza c'è un'idea del genere (sull'estensione dei poteri di Stoltenberg - ndr)", ha detto la fonte, spiegando che "molti membri chiave dell'alleanza valutano positivamente quanto l'attuale segretario generale stia rispondendo in modo efficace e deciso" dalla NATO all'operazione speciale russa.Ha osservato che i principali attori della NATO non vorrebbero vedere un cambio di leadership prima della fine del conflitto in Ucraina, inoltre, Stoltenberg aveva progetti incompiuti, incluso il completamento del processo di adesione della Svezia alla NATO."Per tutti questi motivi, i membri chiave dell'alleanza considerano l'estensione del mandato di Jens Stoltenberg una buona decisione in questa fase, anche se voglio sottolineare che nulla è stato ancora finalizzato e concordato, quindi la situazione potrebbe cambiare", ha aggiunto la fonte, osservando che l'annuncio del nuovo capo dell'alleanza potrebbe essere fatto al vertice NATO di Vilnius l'11 luglio.

