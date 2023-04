https://it.sputniknews.com/20230401/germania-per-ora-esclude-linvio-allucraina-di-ulteriori-carri-armati-leopard-17119125.html

Germania per ora esclude l'invio all'Ucraina di ulteriori carri armati Leopard

Germania per ora esclude l'invio all'Ucraina di ulteriori carri armati Leopard

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha per ora escluso l'invio all'Ucraina di un numero aggiuntivo di carri armati Leopard oltre alla quantità già... 01.04.2023, Sputnik Italia

"Al momento non vedo (la possibilità - ndr) di consegne di ulteriori carri armati Leopard oltre a quelli annunciati", ha detto il ministro al quotidiano Welt am Sonntag.Pistorius ha osservato che la Germania, come altri paesi, ha "scorte limitate" di armi e lui, come ministro della Difesa, "non può dare via tutto"."Ora, insieme ai polacchi e ad altri alleati, stiamo fornendo due battaglioni di carri armati Leopard 2, si tratta di poco più di 60 carri armati. Fino al prossimo anno, verranno aggiunti fino a quattro battaglioni di carri armati Leopard 1. Questo è più di 100 carri armati. Anche i nostri alleati americani e britannici trasferiranno carri armati. Sfortunatamente, i carri armati non sono tenuti dai paesi della NATO, in attesa solo della spedizione. Tuttavia, a medio termine, penso che sia abbastanza realizzabile per coprire le esigenze di Ucraina", ha detto il ministro della Difesa tedesco.Il ministero della Difesa tedesco ha precedentemente confermato che 18 carri armati Leopard 2 di tipo A6 sono arrivati ​​lunedì in Ucraina, precedentemente promesso dal governo del paese.La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo. Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, "compresa non solo la fornitura di armi, ma anche l'addestramento del personale ... sul territorio di Gran Bretagna, Germania, Italia e altri paesi".

