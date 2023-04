https://it.sputniknews.com/20230401/annunciata-una-nuova-data-per-la-firma-dellaccordo-tra-le-parti-nel-sudan-17119884.html

Annunciata una nuova data per la firma dell'accordo tra le parti nel Sudan

Annunciata una nuova data per la firma dell'accordo tra le parti nel Sudan

Il 6 aprile è stata annunciata come nuova data per la firma di un accordo transattivo finale tra il potere militare nel paese e le forze civili in Sudan. Lo ha... 01.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-01T18:48+0200

2023-04-01T18:48+0200

2023-04-01T18:48+0200

sudan

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/728/51/7285179_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_e43550a167896d1c94daad7831a1e9f1.jpg

Secondo quanto riferito dal canale, ci sono cinque giorni per superare le divergenze tra l'esercito sudanese e le forze di reazione rapida. Il 6 aprile è stata fissata come nuova data per la firma dell'accordo definitivo.In precedenza, è stato riferito che la firma dell'accordo finale tra le forze politiche militari e civili in Sudan, che avrebbe dovuto avvenire il 1° aprile, è stata rinviata a tempo indeterminato. Il motivo del ritardo è stato il disaccordo tra l'esercito sudanese e il comando delle forze di reazione rapida sudanesi. Le principali contraddizioni sono sorte "sui termini e sulle condizioni per l'inclusione di unità delle forze speciali nell'esercito regolare del Paese".Al centro dell'accordo c'è la questione della riforma delle forze di sicurezza e della creazione di "un unico esercito professionale che sarà subordinato al potere civile e non interferirà nelle questioni politiche". In precedenza, secondo la road map dell'accordo, si presumeva che dopo la firma dell'accordo finale sarebbe stata adottata la costituzione transitoria (secondo il piano - il 6 aprile), preparata dall'Ordine degli avvocati del Sudan, ed entro l'11 aprile, si prevedeva di formare un nuovo governo di transizione.

sudan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

sudan, politica, difesa