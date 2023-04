https://it.sputniknews.com/20230401/a-damasco-sicuri-concezione-di-politica-estera-russa-e-una-road-map-per-la-governance-del-mondo-17120078.html

A Damasco sicuri: concezione di politica estera russa è una road map per la governance del mondo

La nuova concezione di politica estera russa, presentata venerdì, è una road map per la gestione del mondo, ha affermato a Sputnik il ​​deputato siriano Khaled... 01.04.2023

Il membro del parlamento siriano sottolinea che attualmente "c'è un chiaro spostamento verso il partenariato globale, e non quello che gli Stati Uniti hanno proposto sotto il nome di "nuovo ordine mondiale" dopo il crollo dell'URSS". Ha aggiunto che la Russia non vuole controllare il mondo e aumentare il grado di tensione.Venerdì il ministero degli Esteri russo ha pubblicato un nuovo concetto di politica estera russa. Il documento afferma che l'umanità sta attraversando un'era di cambiamenti rivoluzionari, "la formazione di un mondo più giusto e multipolare continua". Allo stesso tempo, come si nota nella nuova concezione, "il modello di sviluppo mondiale non equilibrato, che per secoli ha assicurato una crescita economica superiore alle potenze coloniali appropriandosi delle risorse dei territori e degli Stati dipendenti in Asia, Africa e nell'emisfero occidentale, sta diventando irreversibilmente un ricordo del passato."

