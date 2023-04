https://it.sputniknews.com/20230401/2-mesi-di-arresti-domiciliari-al-metropolita-pavel-del-monastero-delle-grotte-di-kiev-17120393.html

2 mesi di arresti domiciliari al metropolita Pavel del Monastero delle Grotte di Kiev

2 mesi di arresti domiciliari al metropolita Pavel del Monastero delle Grotte di Kiev

Oltre alla misura cautelare al reggente del Monastero delle Grotte Kiev è stato proibito di comunicare con i fedeli della Chiesa Ortodossa Ucraina, legata al... 01.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-01T20:22+0200

2023-04-01T20:22+0200

2023-04-01T20:22+0200

ucraina

russia

chiesa ortodossa

russofobia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/04/01/17120584_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f68f1f113b45d13d38ffc05be47d8467.jpg

Il tribunale distrettuale Evchenkovsky della capitale ucraina ha deciso gli arresti domiciliari per 60 giorni nei confronti del metropolita Pavel, reggente del Monastero delle Grotte di Kiev, ha riferito l'Unione dei giornalisti ortodossi sul suo canale Telegram.Il procuratore aveva chiesto gli arresti domiciliari per due mesi con l'obbligo del braccialetto elettronico per il religioso. Durante l'udienza il magistrato aveva sostenuto che dal 24 febbraio 2022, Peter Lebed (il metropolita Pavel) "ha deciso di giustificare "l'aggressione della Federazione Russa", mediante contatti con i fedeli del monastero”.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, russia, chiesa ortodossa, russofobia