https://it.sputniknews.com/20230331/trump-incriminato-dal-gran-giuri-dice-che-la-persecuzione-politica-si-ritorcera-contro-biden-17114948.html

Trump incriminato dal Gran Giurì, dice che la 'persecuzione politica' si ritorcerà contro Biden

Trump incriminato dal Gran Giurì, dice che la 'persecuzione politica' si ritorcerà contro Biden

Il Gran Giurì di Manhattan ha votato per l'incriminazione dell'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha riferito la CNN citando tre fonti che hanno... 31.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-31T08:48+0200

2023-03-31T08:48+0200

2023-03-31T08:48+0200

donald trump

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/10017144_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_4ac970de4062d3651bed16320bcc73d5.jpg

L'ufficio del Procuratore distrettuale di Manhattan ha indagato sul presunto ruolo di Trump nel pagamento di denaro in nero e nell'insabbiamento della questione con la star di film per adulti Stormy Daniels durante il periodo precedente alle elezioni del 2016. La CNN, citando fonti anonime, ha detto che Trump potrebbe dover affrontare 34 capi d'accusa legati alla falsificazione di documenti aziendali e dovrebbe comparire in tribunale martedì. Se Trump accetterà di presentarsi, sarà fotografato e gli saranno prese le impronte digitali in una struttura dello Stato di New York. Secondo il New York Times, la condanna di Trump non è tuttavia una cosa sicura. "Questa è una persecuzione politica e un'interferenza elettorale al più alto livello della storia", ha detto Trump giovedì. "I Democratici hanno mentito, imbrogliato e rubato nella loro ossessione di cercare di 'incastrare Trump', ma ora hanno fatto l'impensabile: incriminare una persona completamente innocente in un atto di palese interferenza elettorale". La "caccia alle streghe" si ritorcerà contro Biden, ha detto Trump, sottolineando la natura senza precedenti dell'incriminazione. L'ex presidente ha anche criticato il procuratore distrettuale che è stato sostenuto da importanti democratici. Nel frattempo, il Presidente della Camera Kevin McCarthy ha avvertito che Bragg sarà chiamato a rispondere alla Camera bassa per "abuso di potere", mentre il Governatore della Florida Ron DeSantis ha detto che il suo Stato non estraderà Trump a causa delle circostanze discutibili dietro il procuratore distrettuale sostenuto da Soros.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

donald trump, usa