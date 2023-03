https://it.sputniknews.com/20230331/spesa-dei-paesi-ue-per-lacquisto-di-gas-nel-2022-17117058.html

Spesa dei paesi UE per l'acquisto di gas nel 2022

Come si è evoluta la situazione con le importazioni di gas da parte dell'Unione Europea nel 2022? Vediamolo insieme nella nostra infografica. 31.03.2023, Sputnik Italia

I paesi UE hanno più che triplicato la loro spesa per le importazioni di gas nel 2022, rispetto all'anno precedente, a causa dei prezzi elevati, portandola a quasi 400 miliardi di euro, ha dichiarato l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) in una nota.

