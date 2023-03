https://it.sputniknews.com/20230331/la-russia-allonu-le-armi-in-bielorussia-non-violano-i-nostri-obblighi-17118899.html

La Russia all'ONU: le armi in Bielorussia non violano i nostri obblighi

Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Russia presso l'ONU, ha espresso la posizione della Russia in merito alle armi tattiche nucleari in... 31.03.2023, Sputnik Italia

La Russia non viola i suoi obblighi internazionali sulla non proliferazione dispiegando armi nucleari tattiche in Bielorussia, ha dichiarato Vasily Nebenzya."Stiamo parlando del trasferimento di un sistema missilistico tattico operativo Iskander-M nella Repubblica di Bielorussia, del riequipaggiamento degli aeromobili dell'aeronautica militare bielorussa e dell'addestramento degli equipaggi, della costruzione di uno speciale impianto di stoccaggio per il nucleare tattico armi sul territorio della Bielorussia, che, sottolineo, sarà sotto il controllo della Russia", ha sottolineato.Nebenzya ha ribadito come la Russia rimanga ferma sulla sua convinzione che una guerra nucleare non potrà avere vincitori e che in Europa possono essere collocate tra 100 e 150 sistemi tattici nucleari USA.Il rappresentante ha inoltre fatto notare che le dichiarazioni dell'Occidente su una sconfitta tattica della Russia obbligano Mosca ad intraprendere misure militari e che la pace in Ucraina ci sarebbe già da tempo, se gli USA non avessero riempito Kiev di armi. Secondo questi, le parole degli USA su un'ammissibile cessate il fuoco al momento sono l'apoteosi dell'ipocrisia.

