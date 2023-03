https://it.sputniknews.com/20230331/la-commissione-europea-non-intende-rivedere-il-tetto-del-prezzo-del-petrolio-russo-per-ora-17115078.html

La Commissione Europea non intende rivedere il tetto del prezzo del petrolio russo per ora

La Commissione Europea non intende rivedere il tetto del prezzo del petrolio russo per ora

Secondo Bloomberg, la Commissione europea avrebbe anche indicato ai diplomatici europei che attualmente non c'è alcun desiderio tra i Paesi del G7 di abbassare... 31.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-31T11:41+0200

2023-03-31T11:41+0200

2023-03-31T11:41+0200

petrolio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/10353946_0:931:2048:2083_1920x0_80_0_0_d2f6359296973cff8f0edb3478ccc362.jpg

La Commissione Europea (CE) ha comunicato ai Paesi dell'Unione Europea che il tetto di prezzo di 60 dollari per il petrolio proveniente dalla Russia non sarà rivisto per il momento, ha riferito Bloomberg citando fonti informate. Secondo Bloomberg, la Commissione europea avrebbe anche indicato ai diplomatici europei che attualmente non c'è alcun desiderio tra i Paesi del G7 di abbassare il tetto del prezzo. Le sanzioni petrolifere occidentali sulla Russia sono entrate in vigore il 5 dicembre 2022: l'Unione Europea ha smesso di accettare il petrolio russo trasportato via mare, mentre i Paesi del G7, l'Australia e l'UE, hanno imposto un tetto di prezzo massimo di 60 dollari al barile per il trasporto marittimo. La Russia ha risposto vietando le consegne di petrolio a parti straniere a partire dal 1° febbraio, se i contratti coinvolgono direttamente o indirettamente un meccanismo di price cap.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

petrolio