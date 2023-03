https://it.sputniknews.com/20230331/il-regno-unito-non-sostiene-la-risoluzione-dellonu-sulluranio-impoverito-17116433.html

Il Regno Unito non sostiene la risoluzione dell'ONU sull'uranio impoverito

Il Regno Unito non sostiene la risoluzione dell'ONU sull'uranio impoverito

Prima che venisse presa la decisione di inviare proiettili all'uranio impoverito in Ucraina, il ministero della Difesa britannico non ha trattato con le... 31.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-31T15:42+0200

2023-03-31T15:42+0200

2023-03-31T15:42+0200

regno unito

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/13299485_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_719a06504f13a537700278700e4ef2cf.jpg

A riferirlo è stato il viceministro del dipartimento britannico James Hippie.Il presidente russo Vladimir Putin, parlando dell'intenzione della Gran Bretagna di trasferire munizioni all'uranio impoverito in Ucraina, ha affermato che la Russia sarebbe costretta a rispondere se l'Occidente collettivo iniziasse a utilizzare armi con componenti nucleari, e che l'Occidente "ha deciso di combattere la Russia fino all'ultimo ucraino, non a parole, ma in pratica".Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che se ciò accadesse, finirebbe male per Londra. La rappresentante ufficiale del dipartimento, Maria Zakharova, ha descritto l'uso di proiettili all'uranio impoverito come una manifestazione di genocidio verso la popolazione contro la quale vengono utilizzate tali armi.Al parlamento britannico, al vice segretario alla Difesa britannico James Hippie è stato chiesto se si fosse consultato con organizzazioni internazionali interessate in merito a questo paragrafo della risoluzione prima di decidere di fornire proiettili all'Ucraina.Il vice ministro della Difesa britannico Annabelle Goldie aveva dichiarato in precedenza che Londra avrebbe trasferito munizioni contenenti uranio impoverito in Ucraina. Il portavoce della Casa Bianca John Kirby ha detto che gli Stati Uniti non invieranno munizioni all'uranio impoverito in Ucraina, ma è fiducioso che queste non rappresentino una minaccia radioattiva, secondo lui, queste sono "armi di tipo convenzionale e vengono usate da decenni".La risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2022, in particolare, afferma che la ricerca moderna non fornisce un quadro sufficientemente completo delle conseguenze dell'uso di armi con uranio impoverito per l'uomo e l'ambiente.

https://it.sputniknews.com/20230331/il-presidente-russo-putin-firma-il-decreto-che-approva-il-nuovo-concetto-di-politica-estera-17115973.html

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

regno unito, onu