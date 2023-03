https://it.sputniknews.com/20230331/il-presidente-russo-putin-firma-il-decreto-che-approva-il-nuovo-concetto-di-politica-estera-17115973.html

Il presidente russo Putin firma il decreto che approva il nuovo concetto di politica estera

Il presidente russo Putin firma il decreto che approva il nuovo concetto di politica estera

Il Consiglio di sicurezza russo ha sottolineato in precedenza che il nuovo concetto di politica estera del Paese riflette un nuovo approccio alle relazioni di... 31.03.2023, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per approvare il nuovo concetto di politica estera del Paese.Commentando il documento aggiornato di politica estera della Federazione Russa, Putin ha detto:Il presidente russo ha poi sottolineato che il ministero degli Esteri russo insieme ad altri dipartimenti hanno lavorato duramente per portare il nuovo concetto di politica estera in linea con le realtà moderne.Sul tema è intervenuto anche il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, che ha commentato così l'annuncio del nuovo decreto:Lo stesso prosegue sottolineando come "nel nuovo concetto di politica estera russa gli Stati uniti sono stati esplicitamente nominati come il principale iniziatore e conduttore della linea anti-russa nel mondo".Il nuovo concetto, conclude Lavrov, prevede l'introduzione di risposte simmetriche o asimmetriche: "la Russia non è isolata dagli Usa e dall'Europa, i quali essi stessi dovrebbero prestare attenzione alla futilità di un confronto con Mosca".

