Il Cremlino reagisce alla richiesta del WSJ di espellere tutti i giornalisti russi

Il quotidiano statunitense, alla luce dell'arresto in Russia del suo corrispondente Evan Gershkovich, sospettato di spionaggio, ha invitato le autorità statunitensi a prendere in considerazione misure di ritorsione come l'espulsione dell'ambasciatore russo e di tutti i giornalisti russi che lavorano nel Paese. Secondo il portavoce del Cremlino, in questo caso, dal momento che il giornalista è stato colto in flagrante, la situazione è ovvia. Giovedì, l'FSB russo ha annunciato che Gershkovich, corrispondente dell'ufficio di Mosca del WSJ, è stato arrestato a Ekaterinburg con il sospetto di spionaggio a favore del Governo degli Stati Uniti. Secondo i servizi segreti russi, l'americano stava raccogliendo informazioni che costituiscono segreti di Stato "sulle attività di un'impresa del complesso militare-industriale russo". Il tribunale Lefortovo di Mosca lo ha arrestato per due mesi. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che le attività di Gershkovich a Ekaterinburg non hanno nulla a che fare con il giornalismo. Secondo la portavoce, non è la prima volta che lo status di "corrispondente straniero", il visto da giornalista e l'accreditamento vengono utilizzati da stranieri in Russia per coprire attività che non sono giornalistiche: "Non è il primo noto occidentale che viene 'preso nel sacco". La pubblicazione ha negato le accuse contro il giornalista e ha chiesto il suo rilascio immediato. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa Marija Pejčinović-Burić, il capo diplomatico dell'UE Josep Borrell e il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, hanno condannato l'arresto di Gershković. Anche i ministeri degli Esteri britannico e francese hanno espresso la loro condanna.

