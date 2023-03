https://it.sputniknews.com/20230331/cresce-linfluenza-della-russia-nei-paesi-in-via-di-sviluppo---rapporto-eiu-17118327.html

Cresce l'influenza della Russia nei paesi in via di sviluppo - rapporto EIU

Secondo gli analisti occidentali, la sfera d'influenza della Russia sta crescendo mentre gli sforzi diplomatici acquistano slancio e le potenze occidentali non... 31.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-31T18:01+0200

russia

conflitto in ucraina

Un rapporto dell'Economist Intelligence Unit all'inizio di questo mese ha indicato che il sostegno alla Russia è cresciuto nell'anno successivo all'inizio dell'operazione speciale in Ucraina, mentre Mosca intensifica i suoi sforzi diplomatici nei confronti di paesi precedentemente neutrali o geopoliticamente non allineati.Valutando l'applicazione delle sanzioni da parte di vari paesi, i modelli di voto delle Nazioni Unite, le tendenze politiche interne e le dichiarazioni ufficiali insieme ai legami economici, politici, militari e storici, l'EIU ha osservato un aumento significativo del numero di paesi che ora propendono per la Russia: dai 29 dell'anno scorso ai 35 di oggi.Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca all'inizio di questo mese e i due leader hanno promesso di approfondire i legami economici.Mentre il Sudafrica ha causato polemiche a febbraio, organizzando esercitazioni militari congiunte con Russia e Cina, nell'anniversario dell'operazione speciale.L'EIU ha affermato che il numero di paesi neutrali è passato da 32 a 35, quasi il 31% della popolazione mondiale.Al contrario, il numero di paesi che condannano attivamente la Russia è sceso da 131 a 122. Il blocco guidato dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, compresi i paesi "di tendenza occidentale", rappresenta circa il 36% della popolazione mondiale e ha mostrato un "forte livello di collaborazione su sanzioni”, oltre ad un consistente sostegno militare ed economico all'Ucraina, afferma il rapporto.Tuttavia, questo blocco rappresenta poco meno del 68% del PIL globale, evidenziando una disconnessione emergente tra le ricche economie occidentali e il Sud del mondo.Il direttore per le Previsioni Mondiali dell'EIU Agathe Demarais ha detto alla CNBC che nel Sud del mondo vi è una percepita "ipocrisia" nelle condanne occidentali alla Russia, data la storia dell'intervento militare occidentale.La Russia e la Cina si sono rappresentate sempre più nei paesi in via di sviluppo come alternative all'Occidente, come partner economici e militari, in quanto nessuno dei due assocerà richieste di democrazia o diritti umani alle relazioni diplomatiche.

