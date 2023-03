https://it.sputniknews.com/20230331/avvocato-di-trump-zero-possibilita-che-lex-potus-accetti-un-patteggiamento-dopo-lincriminazione-17117304.html

Avvocato di Trump: "zero" possibilità che l'ex-POTUS accetti un patteggiamento dopo l'incriminazione

Avvocato di Trump: "zero" possibilità che l'ex-POTUS accetti un patteggiamento dopo l'incriminazione

L'avvocato di Trump ha anche dichiarato che il suo cliente "non si rintanerà a Mar-a-Lago" quando arriverà il momento dell'accusa. 31.03.2023, Sputnik Italia

Joe Tacopina, avvocato che rappresenta l'ex-presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha detto che il suo cliente non accetterà alcun patteggiamento sul caso relativo alla suo recente accusa.Durante un'intervista in un programma televisivo statunitense, Tacopina ha spiegato che Trump ha un atteggiamento del tipo "non ci sarà nessun patteggiamento".Mentre gli avvocati di Trump sono apparentemente inconsapevoli di quando esattamente l'accusa sarà aperta, Tacopina ha ipotizzato:Alla domanda se Trump si arrenderà volontariamente per l'accusa, Tacopina ha detto che il suo cliente "non si rintanerà a Mar-a-Lago".All'inizio di questa settimana, un Grand Jury ( la giuria che deve stabilire se ci sono elementi sostanziali per poter aprire un procedimento giudiziario, n.d.r.) a Manhattan ha votato per incriminare Donald Trump, il 45 ° presidente degli Stati Uniti.L'accusa è legata al presunto ruolo di Trump nei pagamenti occulti di denaro alla pornostar Stormy Daniels, prima delle elezioni presidenziali del 2016.

