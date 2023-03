https://it.sputniknews.com/20230330/zelensky-perdere-artyomovsk-forzera-lucraina-a-sentirsi-stanca-17114823.html

Zelensky: perdere Artyomovsk forzerà l'Ucraina a sentirsi stanca

Zelensky: perdere Artyomovsk forzerà l'Ucraina a sentirsi stanca

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha avvertito che la sconfitta nella battaglia per Artyomovsk (o Bakhmut in ucraina) consentirebbe alla Russia di... 30.03.2023, Sputnik Italia

"Non possiamo perdere i passaggi perché la guerra è una torta - pezzi di vittorie. Piccole vittorie, piccoli passi. La nostra società si sentirà stanca. [Se perdiamo questa battaglia] la nostra società mi spingerà ad avere compromessi con loro [i russi] ”, ha detto Zelensky.Nelle sue parole, una sconfitta in qualsiasi punto in questa fase del conflitto potrebbe mettere a repentaglio il duro slancio per combattere in Ucraina.Secondo i media britannici, le forze russe sono implacabili nei loro tentativi di controllare le città di Artyomovsk e Avdeevka, e i funzionari russi affermano che le truppe di Putin stanno avanzando dopo mesi di logoramento.In precedenza, Yevgeny Diky, ex comandante di una compagnia del battaglione Aidar*, ha affermato che la città di Artyomovsk, nel Donbass, è praticamente circondata da reparti russi, mentre la città di Avdeevka, vicino a Donetsk, ha le forze russe disposte in semicerchio attorno ad esso.Da parte sua, Yevgeny Prigozhin, uomo d'affari e fondatore del Gruppo Wagner, ha dichiarato in un comunicato stampa che le unità Wagner controllano attualmente circa il 70% di Bakhmut e stanno continuando l'offensiva per la sua completa liberazione.*Organizzazione estremista, bandita in Russia

