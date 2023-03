https://it.sputniknews.com/20230330/von-der-leyen-vitale-garantire-la-stabilita-diplomatica-e-la-comunicazione-aperta-con-la-cina-17111890.html

Von der Leyen: "Vitale garantire la stabilità diplomatica e la comunicazione aperta con la Cina"

Von der Leyen: "Vitale garantire la stabilità diplomatica e la comunicazione aperta con la Cina"

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha parlato dei rapporti con la Cina, menzionandone le possibili dinamiche di coinvolgimento. La... 30.03.2023, Sputnik Italia

"La reazione della Cina alla crisi in corso in Ucraina sarà un fattore determinante per le relazioni tra l'Unione europea e Pechino".A dirlo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il suo discorso sulle relazioni UE-Cina presso l'Istituto Mercator per gli studi sulla Cina.La stessa ha aggiunto che le relazioni dell'UE con Pechino sono molto importanti e saranno "un fattore determinante per la nostra futura prosperità e sicurezza nazionale".La Von der Leyen ha anche sottolineato che l'Unione europea ritiene che sia di fondamentale importanza mantenere aperte le linee di comunicazione con la Cina.Secondo la presidente della Commissione, l'UE vuole ridurre i rischi nelle relazioni con Pechino.

