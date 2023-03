https://it.sputniknews.com/20230330/tribunale-russo-pone-in-arresto-il-giornalista-del-wsj-in-un-caso-di-spionaggio-17112490.html

Un tribunale di Mosca ha messo sotto arresto preventivo il giornalista statunitense del WSJ Evan Gershkovich in caso di spionaggio. 30.03.2023, Sputnik Italia

Un tribunale distrettuale di Mosca ha arrestato il corrispondente del Wall Street Journal, il cittadino statunitense Evan Gershkovich in un caso penale di spionaggio.Lo riferisce il servizio stampa dell'istanza a Sputnik.L'incontro si è svolto a porte chiuse, in quanto vi è un segreto di Stato sul caso. È iniziato tardi a causa di un falso allarme bomba.Il dipendente dell'ufficio di Mosca del WSJ è stato arrestato dal servizio di sicurezza russo a Ekaterinburg.Secondo l'agenzia, Gershkovich, su istruzione del governo degli Stati Uniti, ha raccolto informazioni segrete su una delle imprese di difesa russe.Il portavoce del Presidente Dmitry Peskov ha detto che il giornalista è stato colto in flagrante.

