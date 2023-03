https://it.sputniknews.com/20230330/la-cina-afferma-di-essere-pronta-a-collaborare-con-lesercito-russo-17111689.html

La Cina afferma di essere pronta a collaborare con l'esercito russo

E' stato anche sottolineato che le relazioni sino-russe non sono un'alleanza politico-militare. 30.03.2023, Sputnik Italia

L'esercito cinese è pronto a cooperare con l'esercito russo per rafforzare ulteriormente la comunicazione strategica e il coordinamento, ha detto il portavoce del Ministero della Difesa cinese Tan Kefei durante un briefing questa mattina. Tan Kefei ha sottolineato che le relazioni sino-russe non sono un'alleanza politico-militare come lo erano durante la Guerra Fredda, e non sono rivolte contro terzi.

