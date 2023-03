https://it.sputniknews.com/20230330/kiev-i-fedeli-pregano-al-monastero-delle-grotte-contro-limminente-sfratto-imposto-da-autorita-17113125.html

Kiev, i fedeli pregano al monastero delle Grotte contro l'imminente sfratto imposto da autorità

Numerosi i fedeli raccolti negli spazi del monastero delle Grotte di Kiev in preghiera in vista dell'imminente sfratto imposto dalle autorità di Kiev. 30.03.2023, Sputnik Italia

Al suono delle campana i fedeli della Chiesa ortodossa ucraina si sono raccolti oggi in preghiera negli spazi del monastero della "Kiev-Pechersk Lavra", il monastero delle Grotte di Kiev da cui, per una decisione da parte delle autorità, i monaci verranno sfrattati a causa dell'annullamento del contratto di locazione.A chiedere che i monaci ortodossi lascino la Lavra era stata la La Riserva Nazionale "Kiev-Pechersk Lavra", in modo perentorio, entro il 29 marzo.Gli stessi monaci della struttura religiosa sono stati invitati dalle autorità ucraine ad unirsi alla Chiesa ortodossa di Ucraina (PCU), fondata nel 2019.La Chiesa ortodossa russa considera questo nuovo organismo come scismatico.Ieri, 29 marzo, il metropolita e abate della Lavra, Pavel, della Chiesa ortodossa ucraina, ha riferito che il clero aveva intentato una causa per contestare lo sfratto dal monastero.In precedenza il monastero è stato oggetto di visita dai membri della commissione della Riserva.I credenti, che inneggiano canti religiosi, non consentono loro di raggiungere gli edifici, mentre al momento le forze dell'ordine non interferiscono nella situazione.

