https://it.sputniknews.com/20230330/il-ministero-degli-esteri-russo-commenta-la-situazione-attorno-alla-chiesa-ortodossa-ucraina-17113770.html

Il ministero degli Esteri russo commenta la situazione attorno alla Chiesa Ortodossa Ucraina

Il ministero degli Esteri russo commenta la situazione attorno alla Chiesa Ortodossa Ucraina

Quello che sta accadendo intorno alla Chiesa Ortodossa Ucraina è un crimine contro gli ucraini, ha affermato la rappresentante ufficiale del ministero degli... 30.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-30T18:58+0200

2023-03-30T18:58+0200

2023-03-30T18:58+0200

chiesa ortodossa

ucraina

maria zakharova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/106/32/1063265_0:83:2150:1292_1920x0_80_0_0_21ff81b3526c90fffa43b8fb3919bc29.jpg

"Tali azioni stanno immergendo sempre più l'Ucraina, nel peggior senso della parola, nel Medioevo. Proprio quello per cui la Chiesa Cattolica in seguito si è scusata, si è pentita, ha chiesto perdono. Tutto ciò che sta accadendo ora è incredibile, vergognoso, perché è sanzionato da persone a cui il popolo ha delegato il diritto di governare il paese per il bene del paese e del popolo. Quello a cui stiamo assistendo ora è un crimine del regime di Kiev contro il suo stesso popolo. Ciò che il regime di Kiev guidato da Zelensky ha fatto contro i cittadini dell'Ucraina, secondo me, è il crimine più terribile", RIA Novosti cita le parole della Zakharova.Giovedì 30 marzo sono arrivati ​​​​al monastero i membri della commissione per il trasferimento e l'accettazione della proprietà degli oggetti in uso alla Chiesa Ortodossa Ucraina, ma i fedeli non hanno permesso loro di avviare l'audit, accerchiando i funzionari. Di conseguenza, la commissione ha dovuto andarsene.La riserva nazionale della Chiesa Ortodossa Ucraina il 10 marzo ha ordinato ai monaci di lasciare gli edifici fino al 29 marzo. Una lettera con un messaggio sulla risoluzione del contratto del 2013, che consentiva all'organizzazione canonica di utilizzare gratuitamente edifici e altri beni è stata firmata daI direttore della riserva Alexander Rudnik.Il capo del dipartimento sinodale di informazione ed educazione della Chiesa Ortodossa Ucraina canonica, metropolita di Nizhyn e Pryluky Kliment, ha affermato che non vi erano motivi legali per lo sfratto dei monaci. In precedenza, radio Sputnik aveva riferito di come il Cremlino ha reagito alla situazione.

https://it.sputniknews.com/20230329/loccidente-non-vuole-fermare-il-conflitto-in-ucraina-ha-detto-lavrov-17110263.html

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

chiesa ortodossa, ucraina, maria zakharova