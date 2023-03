https://it.sputniknews.com/20230330/eurodeputato-lue-non-ascolta-i-cittadini-sulla-questione-dellucraina-17111798.html

Eurodeputato: "L'Ue non ascolta i cittadini sulla questione dell'Ucraina"

L'eurodeputato irlandese Mick Wallace ha dichiarato mercoledì che l'Unione Europea non sta ascoltando i suoi cittadini, la maggior parte dei quali preferirebbe... 30.03.2023, Sputnik Italia

Wallace è noto per i suoi strali contro la NATO, ritenuta non un organo di pace ma di interessi geopolitici. Recentemente aveva duramente criticato anche Londra per la sua promessa di trasferire proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina.

