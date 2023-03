https://it.sputniknews.com/20230330/ban-ki-moon-invita-il-mondo-a-smettere-di-perdere-tempo-con-le-rivalita-geopolitiche-17111547.html

Ban Ki-moon invita il mondo a smettere di perdere tempo con le rivalità geopolitiche

Ban Ki-moon invita il mondo a smettere di perdere tempo con le rivalità geopolitiche

Il mondo, dopo tre anni sprecati a causa della pandemia, dovrebbe smettere di perdere tempo con le rivalità geopolitiche, gli scontri ideologici, la... 30.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-30T09:34+0200

2023-03-30T09:34+0200

2023-03-30T09:34+0200

ban ki-moon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/125/01/1250190_0:94:2981:1771_1920x0_80_0_0_48f6060b08478f812f3b870d3fff2d4e.jpg

Ban ha evidenziato la necessità di far progredire la lotta globale contro il cambiamento climatico, sottolineando che, nonostante tutti gli accordi e le intese internazionali raggiunte, l'umanità non riesce a tenere il passo con il problema, poiché l'attenzione del mondo è concentrata sul virus, sui conflitti, sull'inflazione e sulla recessione. Allo stesso tempo, ha detto, rimane il problema che milioni di persone vivono ancora in condizioni di estrema povertà.Ban ha osservato che gli ultimi tre anni di pandemia possono essere visti come una finestra di opportunità sotto molti punti di vista, quindi è essenziale recuperare le perdite il più rapidamente possibile. Ban ha aggiunto che il FMI prevede un anno ancora più difficile per l'economia e "questa è ancora una volta una cattiva notizia per la lotta globale in stallo contro la povertà, il cambiamento climatico e la disuguaglianza". Il Forum asiatico di Boao è stato istituito nel 2001. I suoi obiettivi sono promuovere il coordinamento e la cooperazione tra i Paesi asiatici, intensificare il dialogo e i legami economici con altre regioni del mondo e fornire una piattaforma di dialogo su questioni economiche, sociali e di altro tipo tra funzionari, imprenditori, professionisti e accademici. Il Forum di quest'anno si svolgerà dal 28 al 31 marzo con il tema "Un mondo incerto: unità e cooperazione per superare le sfide, apertura e inclusione per promuovere lo sviluppo". Per la prima volta dall'inizio della pandemia, l'evento si svolge interamente in presenza.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ban ki-moon