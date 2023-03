https://it.sputniknews.com/20230330/-il-capo-ad-interim-della-dpr-denis-pushilin-su-artemovsk-cadra-presto-accerchiata-17112196.html

Il capo ad interim della DPR Denis Pushilin su Artemovsk: cadrà presto accerchiata

Il capo ad interim della DPR Denis Pushilin su Artemovsk: cadrà presto accerchiata

Il capo ad interim della DPR Denis Pushilin parla degli ultimi sviluppi che interessano la città di Artemovsk, dove sono in corso feroci combattimenti da... 30.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-30T17:43+0200

2023-03-30T17:43+0200

2023-03-30T17:43+0200

la situazione in ucraina

ucraina

donbass

russia

mosca

denis pushilin

repubblica popolare di donetsk

mondo

esercito ucraino

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/1a/17023769_0:307:2733:1844_1920x0_80_0_0_1cbe32f730e734c0d38a45643c2da70e.jpg

Le unità russe nel prossimo futuro potrebbero circondare Artemovsk, ha detto il capo ad interim del DPR Denis Pushilin, in onda su Russia .Artemovsk si trova a nord di Gorlovka.La città è un importante snodo di trasporto per rifornire il raggruppamento delle forze armate dell'Ucraina in Donbass.Secondo gli ultimi dati, le forze russe hanno tagliato o preso sotto il controllo di fuoco tutte le strade asfaltate verso la città.Feroci battaglie sono in corso per la città da più di 6 mesi.

ucraina

donbass

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, donbass, russia, mosca, denis pushilin, repubblica popolare di donetsk, mondo, esercito ucraino, geopolitica, dichiarazioni