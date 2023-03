https://it.sputniknews.com/20230329/oliver-stone-presenta-nuclear-now-il-suo-nuovo-film-a-sostegno-dellenergia-nucleare-17109206.html

Oliver Stone presenta ‘Nuclear Now’, il suo nuovo film a sostegno dell'energia nucleare

Il pluripremiato regista Oliver Stone presenta il suo documentario a favore dell'energia nucleare "Nuclear Now" che uscirà alla fine di aprile. 29.03.2023, Sputnik Italia

Nel trailer pubblicato per il documentario, il regista e gli esperti sostengono che l'energia nucleare è il futuro e che il carbone e il gas sono una minaccia per il pianeta. Non c'è bisogno di temere il nucleare, può salvare l'umanità, dice il trailer. Le scorie nucleari non sono nulla rispetto al problema del cambiamento climatico, sostiene un altro. Il film inizierà ad essere proiettato nelle sale cinematografiche statunitensi il 28 aprile e sarà successivamente disponibile sulle piattaforme di streaming.

