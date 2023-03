https://it.sputniknews.com/20230329/loccidente-non-vuole-fermare-il-conflitto-in-ucraina-ha-detto-lavrov-17110263.html

L'Occidente non vuole fermare il conflitto in Ucraina, ha detto Lavrov

Ministro degli Esteri Lavrov: L'Occidente non vuole fermare il conflitto in Ucraina. 29.03.2023

"L'Occidente non vuole fermare il conflitto in Ucraina", ha detto mercoledì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov."L'ultima filippica del genere è stata notata dal nostro collega, Mr.Blinken, parlando ieri o l'altro ieri, dicendo che ora una tregua sarebbe nell'interesse della Federazione Russa, e questo non può essere permesso", riferisce ancora Lavrov, citando il segretario di stato americano Antony Blinken.Le dichiarazioni in occasione di una conferenza stampa congiunta con il suo collega iraniano Hossein Amirabdollahian.

