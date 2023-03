Le autorità cinesi giurano di prendere provvedimenti se la leader di Taiwan incontrerà McCarthy

https://it.sputniknews.com/20230329/le-autorita-cinesi-giurano-di-prendere-provvedimenti-se-la-leader-di-taiwan-incontrera-mccarthy-17109545.html

Se la Presidente di Taiwan Tsai Ing-wen si incontrerà con il Presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy durante il suo transito negli Stati Uniti, ciò danneggerà gravemente la sovranità cinese e Pechino adotterà misure ferme per reagire, ha dichiarato stamane Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio Affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese. Secondo la portavoce, il transito della Tsai non sarà un'onesta sosta in un aeroporto o in un hotel, poiché sta cercando scuse per parlare con vari funzionari statunitensi e membri del Congresso "per colludere con forze esterne anti-cinesi". Il 21 marzo, l'ufficio presidenziale di Taiwan ha dichiarato che la leader dell'isola si sarebbe recata in Belize e Guatemala in transito negli Stati Uniti dal 29 marzo al 7 aprile. All'inizio di marzo, McCarthy ha detto ai giornalisti che avrebbe incontrato la leader taiwanese quando si sarebbe recata negli Stati Uniti, ma l'ufficio di Tsai non ha fornito informazioni sul suo itinerario negli USA. Taiwan è governata in modo indipendente dalla Cina continentale dal 1949. Pechino considera l'isola come una sua provincia, mentre Taiwan sostiene di essere un Paese autonomo, ma non dichiara l'indipendenza. Pechino si oppone a qualsiasi contatto ufficiale di Stati stranieri con Taipei e considera la sovranità cinese sull'isola come indiscutibile. Ad oggi, Taiwan è riconosciuta solo da 13 Paesi.

