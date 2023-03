https://it.sputniknews.com/20230329/la-russia-aumentera-in-modo-significativo-le-forniture-di-petrolio-allindia-17110436.html

La Russia aumenterà in modo significativo le forniture di petrolio all'India

Rosneft e Indian Oil Company hanno firmato un accordo per aumentare le forniture di petrolio all'India. 29.03.2023, Sputnik Italia

Rosneft e la Indian Oil Company hanno stipulato un accordo per aumentare significativamente le forniture di petrolio all'India, ha dichiarato la compagnia russa sul suo sito web.Le parti hanno inoltre concordato di diversificare i tipi di risorse energetiche fornite.L'accordo tra le due parti siglato in occasione di un viaggio di lavoro del CEO di Rosneft, Igor Sechin, in India, dove ha tenuto incontri con rappresentanti dei dipartimenti governativi e capi delle maggiori compagnie petrolifere e del gas del Paese.Le parti hanno discusso dell'espansione della cooperazione globale nel settore energetico tra società russe e indiane lungo l'intera catena tecnologica, nonché della possibilità di accordi reciproci nelle valute nazionali.Come ha riferito il giorno prima il vice-primo ministro russo Alexander Novak , le forniture di petrolio dalla Russia all'India sono aumentate di 22 volte l'anno scorso sottolineando lo stesso l'aumento, delle esportazioni verso la Cina e altri mercati.Bloomberg ha riferito che l'India ha deciso di non violare le restrizioni dell'Occidente contro la Russia e di rispettare il tetto del prezzo del petrolio approvato dal G7. Secondo l'agenzia, il governo indiano ha chiesto a banche e commercianti di aderire ai requisiti delle sanzioni.L'ambasciatore in India Denis Alipov ha definito tali informazioni un falso.Il portavoce del ministero degli Esteri indiano Arindam Bagchi ha rifiutato di commentare i rapporti speculativi e ha osservato che l'approccio del Paese all'acquisto di petrolio russo si basa sui requisiti di sicurezza energetica.

