La minaccia terroristica è solo aumentata nel Sahel grazie alla serie di operazioni dell'Occidente

29.03.2023

L'intervento della NATO in Libia nel 2011, caratterizzato da vittime di massa tra i civili e il rovesciamento e l'assassinio di Muammar Gheddafi, ha portato alla diffusione del terrorismo nella regione del Sahel, dove le nazioni continuano a soffrire delle attività di militanti, secondo opinioni di esperti ampiamente diffuse."Tra la serie di operazioni condotte dall'Occidente, la minaccia terroristica è solo aumentata nel Sahel", ha dichiarato Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sull'antiterrorismo.Nebenzya ha anche sottolineato che i paesi africani hanno il diritto di scegliere con chi collaborare e a quali condizioni, poiché alcune delegazioni occidentali hanno sollevato la questione del partenariato Russia-Africa durante l'incontro.Secondo lo stesso, la Russia concorda sul fatto che occorre prestare maggiore attenzione all'identificazione e allo sradicamento delle cause del terrorismo.In questo contesto, Nebenzya ha osservato che la corruzione e i problemi socio-economici non sono le uniche ragioni dell'emergere del terrorismo, in quanto “la massiccia diffusione del terrorismo nel Sahel è stata causata dallo sfacciato intervento militare dell'Occidente in Libia, che ha destabilizzato l'intera regione .”Il rappresentante permanente della Russia ha fatto riferimento all'intervento della NATO in Libia del 2011, quando l'allora presidente Muamar Gheddafi fu rovesciato e assassinato. L'operazione della Nato, durata oltre 200 giorni, secondo le stime degli esperti, ha fatto precipitare il Paese e la regione nel caos per anni a venire.Durante la guerra civile, le armi sono state messe a disposizione di Al-Qaeda* e la sua proliferazione ha peggiorato i problemi di sicurezza nel Sahel, ritengono gli esperti.Elaborando l'influenza delle operazioni occidentali sulla situazione della sicurezza in Africa, Nebenzya ha anche osservato che "non solo i contingenti stranieri in un certo numero di Paesi del Sahel non sono riusciti a cambiare la situazione, ma durante la loro presenza la situazione è peggiorata drasticamente".Nebenzya ha inoltre sottolineato che la strategia antiterrorismo di alcune potenze occidentali è inaccettabile poiché essi cercano "di dividere gli stati della regione, affermando che alcuni Paesi sono presumibilmente degni di assistenza nel contrastare le minacce terroristiche, mentre altri no" e spingono solo i terroristi fino ai confini di alcuni Paesi: successivamente i militanti si stringono in Mali e Burkina Faso aggravando la minaccia alle nazioni.Di recente, l'influenza francese in alcune nazioni dell'Africa occidentale ha iniziato a sgretolarsi a causa di un'ondata di proteste contro la presenza di truppe francesi sul continente.L'anno 2022 ha visto la fine della Operazione Barkhane, la campagna pluriennale guidata da Parigi nell'Africa occidentale e centrale presumibilmente "volta a combattere il terrorismo".Nel caso del Mali, da dove la Francia ha ritirato i suoi ultimi soldati nell'agosto 2022, Bamako ha accusato Parigi di sostenere i terroristi sul suo territorio in una lettera indirizzata alle Nazioni Unite, in cui sono state elencate 16 violazioni tra cui l'invasione nello spazio aereo maliano e il trasporto di terroristi sul suolo del Mali da un luogo all'altro.Dopo una serie di proteste contro la presenza militare francese in Burkina Faso, il governo ha deciso di tagliare i rapporti con Parigi per la mancata messa in sicurezza del Paese ritenendo l'operazione francese non efficiente.Tra l'insoddisfazione per la politica francese in Africa, il presidente Emmanuel Macron ha affermato che Parigi avrebbe riorganizzato la sua presenza militare in Africa, annunciando la fine dell'era della Francafrique".* Organizzazione terroristica vietata in Russia e in molti altri Paesi.

