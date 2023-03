https://it.sputniknews.com/20230329/la-finlandia-approva-lespansione-della-produzione-della-russa-norilsk-nickel-17110641.html

La Finlandia approva l'espansione della produzione della russa Norilsk Nickel

Le autorità regionali finlandesi hanno approvato l'espansione della produzione di Norilsk Nickel. 29.03.2023, Sputnik Italia

Il Centro per lo Sviluppo Economico, i Trasporti e l'Ambiente (Varsinais-Suomen ELY-keskus) della Finlandia sudoccidentale, dove ha sede la divisione finlandese della russa Norilsk Nickel nella città di Harjavalta, ha consentito l'ampliamento del sito produttivo, come segue dalla decisione dell'organizzazione pubblicata questo mercoledì.Nell'aprile 2021, Norilsk Nickel ha annunciato l'intenzione di aumentare gradualmente di 1,5 volte la capacità dell'impresa finlandese Nornickel Harjavalta, che produce nichel e cobalto per accumulatori, di 1,5 volte in cinque anni.Nella prima fase, la produzione aumenterà da 65.000 tonnellate a 75.000 tonnellate nel 2023. Nella seconda fase, la produzione aumenterà a oltre 100.000 tonnellate entro l'inizio del 2026, ha specificato in precedenza il produttore.La divisione Harjavalta di Norilsk Nickel in Finlandia è un grande produttore diversificato di prodotti chimici e metalli da nichel nella regione finlandese di Satakunta, parte del gruppo globale Norilsk Nickel.L'azienda impiega 300 specialisti in vari campi.

