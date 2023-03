https://it.sputniknews.com/20230329/la-cooperazione-della-cina-allonu-sulla-bozza-di-risoluzione-nord-stream-e-vitale-polyanskiy-17109310.html

La cooperazione della Cina all'ONU sulla bozza di risoluzione Nord Stream è vitale: Polyanskiy

La cooperazione della Cina all'ONU sulla bozza di risoluzione Nord Stream è vitale: Polyanskiy

29.03.2023

Lunedì, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non ha adottato la risoluzione proposta dalla Russia che chiedeva un'indagine guidata dalle Nazioni Unite sull'attacco ai gasdotti Nord Stream. Cina, Russia e Brasile hanno votato a favore della risoluzione, mentre tutti gli altri membri si sono astenuti. "Questa bozza di risoluzione sul Nord Stream è stata presentata congiuntamente da Russia e Cina, il che è anche un segno importante che la Cina condivide le nostre preoccupazioni", ha detto Polyanskiy. "La Cina condivide le nostre richieste di indagine su questo sabotaggio. Penso che continueremo così". L'incontro del Presidente cinese Xi Jinping con il Presidente russo Vladimir Putin all'inizio del mese, ha aggiunto, dovrebbe aver migliorato la comprensione di Pechino dell'operazione militare speciale di Mosca in Ucraina. Polyanskiy ha anche detto che la cooperazione tra Russia e Cina è molto stretta e si rafforzerà. Inoltre, l'intenzione della Russia di utilizzare la valuta cinese per le transazioni internazionali al posto del dollaro USA avrà un effetto molto positivo sull'economia russa e sull'economia cinese, ha detto Polyanskiy. La Russia continuerà a cercare opportunità per utilizzare altre valute nazionali, non solo con la Cina, ma anche con l'India e l'Iran, tra gli altri, ha detto il diplomatico russo. La dipendenza dell'economia mondiale dal dollaro USA è molto artificiale e offre agli Stati Uniti un'ulteriore leva per influenzare le relazioni economiche di altri Paesi, a cui Mosca si oppone, ha aggiunto. Sull'accordo sul grano, proroga di 60 giorni: Nessuna parte ha notificato alla Russia le proprie obiezioniNessun Paese partecipante all'accordo sul grano del Mar Nero ha inviato le proprie obiezioni ufficiali alla proroga di 60 giorni del patto, ha detto Polyanskiy passando a questo tema. L'iniziativa, che consente il passaggio di grano, cibo e fertilizzanti dai porti del Mar Nero nel contesto della crisi ucraina, è stata rinnovata a metà marzo. Mentre l'Ucraina e la Turchia hanno affermato che l'estensione era di 120 giorni, la Russia ha insistito sul fatto che l'accordo sarebbe stato efficace solo per 60 giorni. La Russia si aspetta che il capo delle Nazioni Unite avvii un arbitrato con gli Stati Uniti sui visti La Russia conta sul Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres per avviare un procedimento di arbitrato con gli Stati Uniti per il ripetuto mancato rilascio dei visti ai diplomatici russi che partecipano agli eventi presso la sede dell'ONU, ha sottolineato Polyanskiy. La scorsa settimana, il capo dell'Ufficio Legale Esecutivo della Missione russa, Sergey Leonidchenko, ha dichiarato che Mosca chiede l'avvio immediato di un arbitrato tra gli Stati Uniti e le Nazioni Unite, poiché Washington viola i suoi obblighi in quanto Paese che ospita la sede delle Nazioni Unite e ritarda i visti ai diplomatici russi. "Non c'è un meccanismo concreto che lo costringa a farlo. Sta a lui decidere. È una persona saggia. È a capo dell’Organizzazione, quindi credo che troverà il momento migliore. Ci auguriamo che sia fatto al più presto", ha detto Polyanskiy quando gli è stato chiesto se ci fosse una tempistica specifica per quanto riguarda il processo di arbitrato.

