https://it.sputniknews.com/20230329/il-direttore-generale-dellaiea-arriva-alla-centrale-nucleare-di-zaporozhye--17109657.html

Il Direttore Generale dell'AIEA arriva alla centrale nucleare di Zaporozhye

Il Direttore Generale dell'AIEA arriva alla centrale nucleare di Zaporozhye

Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), è arrivato nella città di Energodar e sul territorio della centrale... 29.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-29T12:54+0200

2023-03-29T12:54+0200

2023-03-29T12:54+0200

nucleare

centrale nucleare

aiea

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/03/17033924_0:1265:2049:2417_1920x0_80_0_0_0a3a2bb86c807d80e096f481aef1dcbe.jpg

Grossi sta effettuando una visita di lavoro alla centrale nucleare, accompagnato dalla direzione e dal personale tecnico dell'impianto. La situazione nella città di Energodar rimane calma. Questa è la seconda visita di Grossi alla centrale nucleare di Zaporozhye e la prima dal 1° settembre dello scorso anno, quando è stato deciso che gli esperti dell'AIEA sarebbero stati presenti in modo permanente nel sito. Lo stesso funzionario ha osservato che intendeva parlare con coloro che gestiscono la centrale nucleare "in queste circostanze difficili". La centrale nucleare di Zaporizhzhya si trova sulla riva sinistra del fiume Dnieper, vicino alla città di Energodar. Si tratta dell'impianto più grande d'Europa in termini di numero di unità e di capacità installata - il sito ha sei unità di potenza da un gigawatt ciascuna. Da marzo è sotto il controllo militare russo. L'esercito ucraino continua a bombardare regolarmente Energodar e l'area circostante la centrale nucleare. Secondo il Ministro della Difesa russo Sergey Shoygu, Kiev sta cercando di creare l'apparenza di una minaccia di catastrofe nucleare in questo modo. L'AIEA ha ripetutamente affermato la necessità di creare una zona di sicurezza intorno all'impianto.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nucleare, centrale nucleare, aiea, russia, ucraina