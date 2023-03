https://it.sputniknews.com/20230329/il-debito-nazionale-della-germania-tocca-un-nuovo-record-17111234.html

Il debito nazionale della Germania tocca un nuovo record

Il debito pubblico tedesco ha toccato un nuovo massimo di 2,37 trilioni di euro, secondo l'Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis). 29.03.2023, Sputnik Italia

Il debito pubblico tedesco ha toccato un nuovo massimo di 2,37 trilioni di euro, secondo l'Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis).Rispetto alla fine del terzo trimestre 2022 il debito è aumentato dell'1,8%, per una cifra pari a 41,9 miliardi di euro, e si attesta ora a 28155 euro pro capite. Tra le cause evidenziate dagli esperti, le misure di sostegno per combattere la pandemia di coronavirus negli anni passati e l'attuale crisi energetica.

